Macché milioni e miliardi il grande potere della matematica sta nello zero

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 9 settembre 2024) Potremmo dire di noi, per rimarcare la peculiarità del nostro essere sulla terra rispetto agli uomini di epoche trascorse, di vivere nel temponumerabilità. Magari non ce ne accorgiamo, tanto Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti