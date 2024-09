Luna Rossa squalificata contro Alinghi per colpa di un guasto Ora sfida l’inglese Ineos

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 9 settembre 2024) Clamoroso a Barcellona dovePrada Pirelli non è riuscita a prendere parte alla regata decisiva conRed Bull Racing perdi un. L’equipaggio italiano è stato squalificato prima di entrare nel campo di regata venendo così raggiunta in vetta alla classifica daBritannia, vincitrice della prova con i francesi di Orient Express. Ora il team azzurro, che ha già assicurato il passaggio alle semifinali, dovrà disputare una regata di spareggio con i britannici di, pari in classifica con 6 vittorie e 2 sconfitte, dopo aver oggi battuto i francesi di Orient Express. Il team italiano, che puntava al primo posto in classifica, ha dovuto rinunciare alla regata a causa di un problema tecnico verificatosi durante le manovre di pre-partenza.