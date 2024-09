Lui le ruba la borsa lei lo investe con l’auto e lo uccide

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 9 settembre 2024) (Adnkronos) – Un furto di unae poi un omicidio a Viareggio, in provincia di Lucca. Un uomo algerino di 47 anni è morto nell'ospedale Versilia dopo essere stato trovato in gravissime condizioni lungo via del Coppino da una coppia che intorno alla mezzanotte ha allertato i soccorsi del 118. Il movente potrebbe ricondursi