Loreto Pesaro e Matelica già nel ruolo di protagoniste

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tre settimane all’avvio della serie B Interregionale 2024-25 a forti tinte marchigiane con ben sette squadre della nostra regione nel girone E da 12 e sono iniziati i primi test per valutare lo stato di forma dopo il primo periodo di preparazione. Ha iniziato benissimo una delle grandi favorite, il rinnovato, ma ancora assai competitivo,, che all’esordio la settimana scorsa ha superato in casa un team di categoria superiore, la General Contractor Jesi, pur di un solo punto, 76-75. Quindi venerdì nel derby pesarese anticipo del campionato, ilha superato 77-61 il Bramante (che era invece alla prima uscita assoluta) grazie a un secondo quarto a senso unico (22-8) in 40 minuti per il resto sul filo dell’equilibrio.