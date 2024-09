Lo Ius Scholae arriva in Consiglio comunale il Pd | Sollecitiamo il Governo

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di lunedì 9 settembre 2024)oggi, 9 settembre, in aula consiliare la discussione sullo Ius. Dopo il voto sulle delibere previste dall'ordine del giorno del, si passerà alle mozioni e così come nelle altre città venete dove governa il centrosinistra, il Pd porterà la sua per impegnare