LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa attende Alinghi ma meteo ancora incerto

(Di lunedì 9 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuta alladellaCup, il torneo che designerà chi saranno gli sfidanti di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Si torna in acqua a Barcellona per l’ultima giornata del round robin, fondamentale per definire la classifica generale e le quattro squadre qualificate alle semifinali della manifestazione. Sono previste tre regate, rinviate da ieri a causa del temporale e del vento leggero che hanno caratterizzato il pomeriggio in terra catalana.affronterànella seconda regata a partire dalle ore 14.00 (dunque attorno alle ore 14.45 se non ci sarano rinvii), con un solo obiettivo: tornare alla vittoria dopo la sconfitta rimediata sabato pomeriggio contro American Magic.