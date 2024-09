L’Italia ha un’economia in fermento E il Nobel Stiglitz a Cernobbio viene oscurato dai media

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 9 settembre 2024) “cresce nellaeuropea, il problema è l’Europa. Ma sono ottimista sul, che ha punti di forza importanti, per esempio le piccole eimprese. Non è stato fatto tutto il possibile per la crescita, certo, ma quello che è stato fatto deve farlo anche il resto d’Europa”. Il giudizio del Premioper l’Economia nel 2001, Joseph, già consulente dei Democratici Usa e della presidenza Clinton, è certamente positivo sullo stato dell’economia italiana, nell’era del governo Berlusconi, ma queste affermazioni fatte al Forum Ambrosetti di, due giorni fa, sono state stranamente trascurate dai, “oscurate” dai giudizi non malevoli, poco graditi suidi sinistra, e anche dall’abbuffata di gossip sul caso Sangiuliano.