L' Italia batte 2-1 Israele decidono Frattesi e Kean

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 9 settembre 2024) Buona anche la seconda in Nations League per la squadra di Spalletti. BUDAPEST (UNGHERIA) - Buona anche la seconda per l': dopo aver battuto la Francia in rimonta, infatti, la Nazionale di Luciano Spalletti si libera anche diBudapest con il risultato di 2-1. Il ct azzurro propone dive