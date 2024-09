L’infermiera gli nega un farmaco detenuto la minaccia | Ti sgozzo

Leggi tutta la notizia su anconatoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) ANCONA - Pretendeva una cura senza che ilda somministrare fosse stato autorizzato dal medico. Una procedura non fattibile.avrebbe provato a spiegarglielo ma il, 26 anni, di origine marocchina, non ha voluto capire. Prima ha alzato i toni poi è arrivato are