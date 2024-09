L’evoluzione dei café viennesi passa anche attraverso le sedie

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 9 settembre 2024) Quando si tratta di design a Vienna è impossibile non pensare alla sedia Thonet. Lo stesso,se in modo meno diretto, parlando dei, perché proprio la Thonet n.14 – tra lepiù famose al mondo – fu creata nel 1859 per i. L’uso pionieristico da parte di Michael Thonet del vapore per curvare il legno – nella fattispecie il faggio –, unito alla produzione in serie delleche abbatté i costi, rivoluzionò il mondo della produzione di mobili. Ripresa da colossi dell’arredamento a buon mercato nella forma e nella struttura – ma spesso non nei materiali –, la Thonet n.14 (che nel bicentenario dell’azienda è diventata n. 214) è tuttora diffusa in tutto il mondo. Naturalmentea Vienna, dove, accanto a modelli più moderni, anch’essi Thonet, è presente in molti locali.