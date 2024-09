Lesignano de' Bagni incendio in un' abitazione

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un grossoè divampato in un'de', in via Masdone 7 poco dopo le 21:30. Sul posto ci sono due squadre di vigili del fuoco, partite dalla caserma di Via Chiavari per domare le fiamme che hanno circondato l'appartamento. Anche i carabinieri sul posto. IN