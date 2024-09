Leonardo Fabbri e Nick Ponzio battono due medagliati olimpici a Bellinzona Crouser vince di forza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024)ha chiuso al terzo posto la gara di getto del peso che ha animato il Galà dei Castelli, ovvero il tradizionale Meeting divalido come tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). L’azzurro ha scagliato l’attrezzo a 21.36 metri in occasione del terzo tentativo, preceduto da un nullo e da un 20.75 e seguito da due nulli e un 21.31. Il Campione d’Europa e vice campione del mondo, reduce da tre podi consecutivi in Diamond League e dalla quarta piazza nell’eccezionale Meeting di Zagabria, è rimasto ampiamente sotto il muro dei 22 metri che ha valicato in ben quattordici gare nel corso di questa stagione. Il toscano tornerà in gara sabato 14 settembre in occasione delle finali di Diamond League, che si disputeranno a Bruxelles (Belgio) e che chiuderanno l’annata agonistica.