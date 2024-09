Lecco due turisti e i loro tre cani bloccati dal fiume in piena | li salvano i vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024) Mandello del Lario (), 9 settembre 2024 – Due giovanifrancesi di trent'anni e itresono rimastiin montagna per un torrente in. Li hanno recuperati e salvati i Draghi lombardi deidelin elicottero. I due transalpini con itre animali stavano affrontando il Sentiero dela monte di Mandello del Lario. Il torrente Grigna, solitamente molto placido, si è trasformato in una cascata d'acqua a causa del maltempo degli ultimi due giorni, sbarrandoil passo. Hanno chiesto aiuto agli operatori del 112, che avolta hanno mobilitati idel. Dalla base di Malpensa sono decollati i Draghi lombardi del Reparto Volo in elicottero, mentre da terra si sono messi in marcia sia icolleghi del comando provinciale di, sia i tecnici volontari del Soccorso alpino.