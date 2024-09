Le cause della febbre nei neonati e quando rivolgersi a un medico

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 9 settembre 2024)un bambino ha laper i genitori c’è sempre grande apprensione, soprattutto se a esserne colpito è un neonato. Nei primi mesi di vita, infatti, si ha il timore che un fenomeno solitamente innocuo come l’innalzamentotemperatura corporea sia associato a qualcosa di grave. In realtà nella maggiore parte dei casi lanei, come precisa anche il portale MedlinePlus, è innocua e causata da infezioni lievi. Ladi per sé è un fenomeno fisiologico e non una malattia. Anzi, è un’alleatasalute dei bambini. La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) spiega come laè il segno che mostra che il corpo sta reagendo all’attacco di una malattia. Tramite lal’organismo attiva i meccanismi di difesa, contrasta la replicazione dei microbi e aumenta la produzione degli anticorpi.