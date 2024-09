Lavoro | Scotto Pd ‘da governo niente su salari destra si confronti con 5 punti Schlein’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 set. (Adnkronos) – ?Ladovrà confrontarsi con i cinqueche Elly Schlein ha posto al centro del suo discorso di ieri alla Festa de l?Unità. Perché la stagione del vittimismo diè finita. Sono al potere da due anni e non hanno dato nessuna risposta concreta alla sofferenza sociale del paese. Hanno solo risolto i problemi dei loro amici e amichetti. E continuano a fare cassa sui più deboli. A partire dalla questioneale dove le avvisaglie sul contratto del Pubblico impiego dicono che ilper l?ennesima volta prenderà in giro chi lavora nel servizio pubblico”. Lo dichiara Arturocapogruppo Pd in commissionedi Montecitorio.