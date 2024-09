Latte materno raccolti 350 litri all’anno Ma ne servirebbero di più

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di lunedì 9 settembre 2024) ASST PAPA GIOVANNI . Sono una trentina le mamme volontarie che lo donano: viene utilizzato soprattutto per i neonati prematuri ricoverati in Terapia intensiva o Patologia neonatale. Mangili: «Non basta mai. Siamo in cerca di partner per organizzare un servizio di raccolta a domicilio».