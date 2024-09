L’Arsenal sta valutando Marcus Thuram come alternativa a Benjamin Sesko

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di lunedì 9 settembre 2024)di Mikel Arteta avrebbe individuato in, l’asso dell’Inter, un’all’obiettivo prioritarioDopo aver perso il titolo di Premier League per la seconda stagione consecutiva, ci si aspettava chefacesse le cose in grande nella finestra di trasferimenti per cercare di raggiungere i rivali del Manchester City. I Gunners hanno L'articolosta