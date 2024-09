Ladri in casa mentre il padrone è in vacanza | l' allarme lanciato dalla vicina

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) Hanno con tutta probabilità osservato i movimenti deldie, quando hanno capito che era partito per le vacanze, sono entrati in azione. Così isi sono introdotti in un appartamento di Castelletto e lo hanno messo completamente a soqquadro. Ad accorgersi dell'incursione dei