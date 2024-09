LA VOLTA BUONA LA RECENSIONE | TANTE CERTEZZE E LA SEMPLICITÁ DI CATERINA BALIVO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 9 settembre 2024) Oggi, lunedì 9 settembre alle ore 14, si sono riaccese le luci del salotto più travolgente del pomeriggio di Rai1, quello de ‘’La’’. Le redini sono ancora nelle mani di una fantastica, pronta a spaziare tra attualità e spettacolo con il suo stile inconfondibile e amato dal pubblico. Prima di passare alle confidenze di personaggi famosi e persone comuni, si apre ‘’LaMagazine’’ in cui si commentano con autorevoli ospiti in studio i fatti del giorno con un unico intento: trovare la soluzione più adatta alla risoluzione di quel problema. Successivamente ritornano le storie emozionanti in cui la conduttrice con la sua sensibilità riesce a creare nei telespettatori un senso di vicinanza esterno verso il protagonista.