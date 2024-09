La sinistra frigna ma il cinema resta cosa sua

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il Festival di Venezia testimonia che il presunto tentativo del governo di controllare la cultura non esiste: premiate pellicole su eutanasia, aborti clandestini e padri padroni. Fra i film in cartellone, tanti che dipingono i giovani di destra come estremisti.