La sinistra controvento di Flores d’Arcais deluso da tutti Intervista

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 9 settembre 2024) Elly Schlein? “Spesso mi sembra dadaista, per farle un complimento”. Conte? “Ha realizzato in chiave democristiana il qualunquismo di Grillo”. La? “Mi preoccupa l’ondata filoislamica che h Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti