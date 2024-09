La sentenza che potrebbe stravolgere il mondo dello sport | “Non più infortuni ma lesioni volontarie”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 9 settembre 2024) Mike Glemser durante una partita di hockey si è fratturato la quarta e la quinta vertebra restando paraplegico dal collo in giù e ha richiesto che il tribunale riconosca il danno come "lesione fisica grave", attraverso un risarcimento milionario. Venisse accolta la richiesta, creerebbe un precedente che farebbe giurisprudenza in tutti glidi contatto.