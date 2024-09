Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di lunedì 9 settembre 2024)è stato l'ultimastar a sbarcare alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, in un’edizione da record.è arrivato per presentare il secondo capitolo di Horizon: An American Saga (la prima parte è uscita al cinema e l’avevamo vista al Festival di Cannes), il suo progetto monumentale, sic