La cultura deve generare ricchezza Oppure è meglio puntare altrove

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il nostro Paese ha bisogno di. Ne ha un bisogno enorme. Ma l’insieme delle attività che vengono poste in essere, oggi, rischiano di essere semplicemente un costo che gran parte dei cittadini italiani non possono più permettersi. Può apparire l’ennesima provocazione ascrivibile ad una tradizione di spicciolo opinionismo, ma la sostenibilità dellaè un elemento che invece richiede una riflessione lucida, e per certi versi disamorata. Semplifichiamo: il nostro Paese vive difficoltà organizzative, legislative, ed economiche in quasi tutti i principali settori-base della nostra convivenza civile. Difficoltà sono evidenti nel settore sanitario. Nella formazione. Nelle infrastrutture. Nell’urbanistica. Difficoltà sono evidenti nel settore pensionistico, nella crescita industriale, nella demografia.