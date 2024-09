La cerimonia di commemorazione a Milano per l' 11 settembre

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un momento di raccolta per ladi una delle stragi più efferate e che hanno maggiormante colpito l'opinione pubblica nella storia moderna. Mercoledì 11anchesi riunirà per ricordare gli attentati terroristici alle Torri Gemelle a New York e al Pentagono quando, 23