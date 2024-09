La Boccia non molla la presa su Sangiuliano | come lo vuole distruggere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il sentimento. La delusione. La vendetta. Ora le denunce. È passato meno di un mese da quando Maria Rosariaha scoperto che la sua consulenza al ministero della Cultura era stata archiviata. Da allora l'imprenditrice di Pompei non ha mai smesso di bersagliare Gennarovia social. Ha continuato anche dopo le dimissioni del ministro. Forse per tenere alto l'hype intorno al suo account Instagram (arrivato a 120mila seguaci). O forse no: vai a capire perché lo fa. Nel frattempo i due sono arrivati alle carte bollate. L'avvocato Silverio Sica, che difende l'ex ministro della Cultura, annuncia che in settimana depositerà al tribunale di Roma una denuncia contro la donna per diffamazione e anche per tentata estorsione. Manon ci sta e si prepara a fare altrettanto.