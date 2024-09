Kate Middleton rivela | Ho finito la chemio gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri Il cancro è complesso spaventoso e imprevedibile

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di lunedì 9 settembre 2024) La principessa in un toccante video social in cui appare col marito William e i tre figli hato che il suo percorso verso la completa guarigione, sebbene abbia terminato i cicli di, è ancora lungo: «Devo continuare a prendere ogni giorno come viene»