Kate Middleton ha sconfitto il tumore? Chemioterapia completata ora che succede

(Di lunedì 9 settembre 2024) «Ora che l'estate volge al termine, non posso dirvi quanto sia un sollievo aver finalmente completato il mio ciclo di». Così, in un videomessaggio, la principessa del Gallesha annunciato di aver terminato le cure che le erano state prescritte per ilche le era stato diagnosticato. «Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per noi come famiglia. La vita come la conosci può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute», ha spiegato. «Il percorso della malattia oncologica è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, soprattutto per le persone più vicine», ha proseguito. «Con umiltà, ti mette anche faccia a faccia con le tue vulnerabilità in un modo che non avevi mai considerato prima e, con ciò, una nuova prospettiva su ogni cosa», ha spiegato.