Kate in un video | Ho completato la chemio è stata dura

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di lunedì 9 settembre 2024) LONDRA – La principessa, consorte dell’erede al trono britannico William, halaterapia avviata nel febbraio scorso in seguito a una diagnosi di cancro resa nota al Paese a marzo nello shock generale. Lo ha annunciato lei stessa in un nuovocarico di emozioni e di riferimenti personali, in cui ammette che è L'articoloin un: “Hola, è” proviene da Firenze Post.