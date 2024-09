Jannik Sinner vince gli US Open 2024 | montepremi e quanti soldi guadagna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024)supera in tre set Taylor Fritz nella finale degli USe conquista il secondo Slam della sua giovane carriera. Troppo superiore il tennista azzurro, che non ha lasciato scampo all’avversario ed ha archiviato la pratica in poco più di due ore di gioco.ha così ribadito di essere il giocatore più forte del mondo allo stato attuale, consolidando la prima posizione sia nel ranking Atp (superati gli 11mila punti) che nella Race. A livello economico,incassa inoltre un assegno da 3,6 milioni di dollari, il più alto nella storia del torneo. Di seguito ildegli USUSPRIMO TURNO – 90.230 € SECONDO TURNO – 126.330 € TERZO TURNO – 194.000 € OTTAVI DI FINALE – 293.260 € QUARTI DI FINALE – 478.240 € SEMIFINALISTA – 900.000 € FINALISTA – 1.620.000 € VINCITORE/VINCITRICE – 3.250.