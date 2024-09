James Earl Jones | muore a 93 anni la voce di Darth Vader e Mufasa

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 9 settembre 2024)a 93ladi, il prolifico attore di cinema, televisione e teatro il cui baritono risonante e inconfondibile era noto soprattutto comedel cattivo di Star Wars,, è morto lunedì mattina nella sua casa di Dutchess County, a New York, come ha confermato il suo rappresentante a Variety. Aveva 93. Dopo aver superato una profonda balbuzie da bambino,si è affermato come uno degli attori neri pionieri della sua generazione, accumulando una carriera ricca e versatile che si estende per oltre 60, dal suo debutto a Broadway nel 1958 al Cort Theatre – ribattezzatoTheatre nel 2022 – alla sua più recente interpretazione in “Il principe cerca figlio” del 2021.