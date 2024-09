Israele Italia Spalletti punta all’effetto sorpresa? Le ultimissime

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 9 Settembre 2024 19:02 di Alessia, può esserci l’effettoin Nations League tra gli 11 titolari di? Ecco cosa filtra dalle ultime sulla probabile. L’questa sera alle 20:45 scenderà in campo contro l’per il secondo impegno di Nations League di questa sosta. Lucianopuòre sull’effettoper gli 11 titolari? Ecco cosa filtra dalle ultime. Dopo il successo contro la Francia, questa sera la Nazionalena scenderà in campo contro l’e cercherà di riconfermare la prestazione di venerdì sera. Nelle ultime ore si è insinuata l’idea di poter vedere in campo Federico Gatti al posto di Giovanni Di Lorenzo, ma probabilmente sarà quest’ultimo a partire titolare. Le sorprese potrebbero esserci in attacco.