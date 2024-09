Irlanda-Grecia martedì 10 settembre 2024 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di lunedì 9 settembre 2024) Inizio estremamente convincente per ladel neo CT Jovanovic in questa Nations League B: Finlandia ammutolita e galanolefki primi insieme all’Inghilterra vincitrice in casa dell’, l’avversario di oggi. I boys in green poco hanno potuto fare contro la nazionale di Southgate, cedendo con il più classico dei risultati. Per il CT Hallgrimsson, il tecnico del miracolo islandese, esordio amaro ma con al contempo la possibilità InfoBetting: Scommesse Sportive e