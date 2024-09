iPhone 16 con Apple intelligence | lunedì la presentazione negli Usa

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di lunedì 9 settembre 2024) NEW YORK – Attesa,16 settembre 2024, per il tradizionale evento autunnale dinel quartier generale Cupertino. Star della serata – durante la quale saranno presentati il nuovo16, gli ultimi Wacth e AirPods 4 – sarà, l’ingresso dinel gioco dell’intelligenza artificiale. Secondo un’anticipazione del Financial Times, per le sue L'articolo16 conlaUsa proviene da Firenze Post.