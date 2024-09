Intesa Sanpaolo e Luiss per le competenze del futuro

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 9 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – I grandi cambiamenti globali nel mercato del lavoro e lenecessarie per affrontarli. Questi i temi trattati dain occasione della cerimonia di Benvenuto dedicata alle circa 4.000 matricole triennali, magistrali e a ciclo unico dell’Università. Quest’anno il tradizionale appuntamento dell’Ateneo intitolato a Guido Carli si è svolto in collaborazione con la banca, attraverso il programma “Look4ward – Build Your Future”. L’iniziativa è ideata e realizzata daper coinvolgere e ispirare più di 10 mila studenti di tutta Italia sui processi trasformativi dell’economia e della società e leper i lavori del. f04/sat/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo