Interisti è il momento di votare il POTM dell’Inter del mese di agosto | i nomi!

(Di lunedì 9 settembre 2024) I 4indicati dall’Inter per ildeldisono stati annunciati sui profili social della società nerazzurra. Ecco i profili. LE SCELTE – I 4tra cui i tifosisono chiamati a scegliere per eleggere ildeldisono questi: Federico Dimarco, Nicolò Barella, Marcus Thuram, Matteo Darmian. Non si tratta dicasuali, considerando che ciascuno deiselezionati dall’Inter abbia svolto un ruolo di primo piano nelle prime 3 partite stagionali dei nerazzurri. I tifosi nerazzurri possono da questoscegliere chi indicare come il miglior calciatoredeldi. Inter, il rendimento dei 4 giocatori indicati per ildi! LE PRESTAZIONI – Dimarco è stato tra i migliori sia nel match contro il Lecce che in quello contro l’Atalanta, entrambi disputati a San Siro, pur non avendo timbrato il cartellino.