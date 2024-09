Il rivale di Maduro fugge dal Venezuela Madrid gli dà asilo | Rischiava la vita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Duro colpo per l’opposizionena: dopo varie settimane senza apparire in pubblico, e nascondendo con cura dove fosse, Edmundo Gonzalez Urrutia, principale avversario di Nicolasalle ultime presidenziali, è fuggito da Caracas per chiederealla Spagna. "Un giorno triste per la democrazia in", ha commentato l’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell. Ladi Gonzalez "era in pericolo", ha intanto fatto sapere la leader dell’opposizione, Maria Corina Machado, che ora si ritrova più sola e vulnerabile pi che mai nella sua lotta contro il ‘chavismo’ al potere. "Edmundo combatterà da fuori a fianco della nostra diaspora e io continuerò a farlo qui, accanto a voi", ha poi assicurato l’ex deputata liberale ai suoi sostenitori, scartando la possibilità di lasciare il Paese a sua volta.