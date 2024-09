Il paradosso internazionale della doppiezza meloniana

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 9 settembre 2024) Più passa il tempo, più mi convinco che nel posizionamento di Giorgia Meloni si potrebbe vedere un curioso rovesciamentoclassicatogliattiana. Allora il Pci si muoveva nella contraddizione tra le parole (e anche gli atti) in difesademocrazia in Italia e la piena adesione al movimento comunista guidato dall’Unione sovietica, che quegli stessi principi negava in radice, sul piano