Il guitto Zelensky a Cernobbio | un' Italia sempre più ridicola e in molti iniziano a essere in disaccordo con Meloni

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 9 settembre 2024) L'del governo di Giorgiacontinua a coprirsi di ridicolo, risultando ogni giorno più indegna della sua gloriosa storia. L'ultima vicenda che va decisamente in questa direzione è quella della presenza del, attore Nato, prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood,