Il concorso della discordia | il gruppo Scelgo Fiuggi ne chiede l' annullamento

Leggi tutta la notizia su frosinonetoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) Non si placano le polemiche intorno albandito nel 2023 dal comune diper una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo e che risulta essere bloccato dai primi mesi dell'anno.A volerci vedere