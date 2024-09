Il caso Sangiuliano? Non toglie voti al centrodestra Ma il campo largo con Renzi cresce – Il sondaggio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il-Boccia ha travolto l’agenda politica (e mediatica) nell’ultima settimana, portando Giorgia Meloni alla scelta non più rinviabile di “licenziare” il ministro della Cultura per mettere fine allo tsunami di rivelazioni sempre più imbarazzanti non solo per lui, ma per il governo tutto. Eppure, stando alle prime rilevazioni demoscopiche, la vicenda non sembra aver avuto grande impatto sulla popolarità dei partiti di maggioranza. Ilsettimanale Swg per La7, eseguito su un campione di 1.200 soggetti tra il 4 e il 9 settembre – nei giorni caldi dello scandalo, dunque – restituisce una fotografia delle intenzioni di voto pressoché identica a quella di sette giorni fa.