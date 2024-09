I volti di psiche dal 13 al 15 settembre al festival di Modena Carpi e Sassuolo

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 9 settembre 2024) (Adnkronos) – Dedicato al tema "", ilfilosofia 2024 è in programma ada venerdì 13 a domenica 15. Giunto alla ventiquattresima edizione, il format delprevede come sempre lezioni magistrali, mostre, spettacoli, letture, attività per ragazzi e cene filosofiche. Gli appuntamenti saranno quasi 200 e tutti gratuiti. Piazze e