I Tre Allegri Ragazzi Morti raccontati dai loro fan | Sinceri spontanei I loro brani parlano di noi

Leggi tutta la notizia su pordenonetoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) Villanova "Re per una notte". È successo il 7 settembre durante l'ultima tappa dei Treche per iltrent'anni di attività hanno deciso di chiudere iltour a casa con un concerto memorabile. Il quartiere per più di due ore si è trasformato in una delle tante arene