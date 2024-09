I primi giorni di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga da genitori di Camilla

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 9 settembre 2024)sono diventatiduefa della piccola, come annunciato da un reel condiviso su entrambi i profili social. Benvenuta al mondo– si legge nella caption scritta dal neo papà,, figlio dell’ex portiere Waltere di Roberta Termali – spero che tu possa prendere tutta la forza di questo mondo dalla tua mamma che è stata bravissima in queste ore difficili. Sono fiero di te amore mio, fiero di voi. Vi sarò sempre accanto. P.s: 3,8kg di pura dolcezza già alla nascita Tanti, ovviamente, i messaggi di congratulazioni arrivati alla coppia per la nascita della loro primogenita, fra cui l’attore Davide Silvestri, Francesco Oppini, Eva Grimaldi, Mirko Gancitano, marito di un’altra neo mamma, Guenda Goria.