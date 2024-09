I deputati dem a Casa Cervi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Una delegazione di una 40del Pd provenienti da tutta Italia ha visitato ieri. La presidente, Albertina Soliani e il coordinatore culturale dell’istituto, Mirco Zanoni, hanno guidato inel nuovo percorso museale che ripercorre la vicenda dei 7 fratelli e della loro famiglia e all’interno delle biblioteche e degli archivi dell’istituto, illustrando le varie iniziative in corso. La visita è stata organizzata in occasione della Festa Nazionale dell’Unità di Reggio. "Ciò che fate quotidianamente per conservare la memoria è fondamentale, così come il vostro impegno nell’utilizzare linguaggi innovativi, per trasmetterla alle nuove generazioni", ha detto Il capogruppo Pd, Chiara Braga. Grazie di cuore per il lavoro che fate".