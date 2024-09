Heather Parisi sulla gravidanza della figlia Jacqueline Luna | Sono felicissima di diventare nonna

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di lunedì 9 settembre 2024) La showgirl ospite di Verissimo ha smentito le voci secondo cui non avrebbe nessuna intenzione di incontrare il nipotino in arrivo: «Non vedo l'ora di conoscerlo. Chi scrive il contrario è in malafede e vuole creare odio»