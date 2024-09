Gustav Thoeni sulle ultime polemiche | Sinner è italianissimo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2024) Janniksi è laureato campione anche agli US Open: il numero uno al mondo ha dominato la finale contro il padrone di casa Taylor Fritz. Anche nelleore non si sono risparmiate le. “sul web?, mi viene da ridere a sentire alcunedi qualche leone da tastiera sul fatto che non sarebbe italiano. Non gli va dato peso, tra l’altro parla benissimo l’italiano anche se il tedesco è la sua lingua madre. Mi permetto di dire che lo parla meglio di tanti italiani e chiuderei qui la questione”. Così all’Adnkronos, campione olimpico di slalom gigante a Sapporo ’72 e vincitore di 4 Coppe del mondo, altoatesino come Jannik