Guida TV Sky e NOW 8 - 14 Settembre | 4 Hotel The Equalizer Confidenza XF2024 Brandy Hellville

(Di lunedì 9 settembre 2024)TV SKY / NOW 8 - 142024Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! Domenica 8segna il ritorno di Bruno Barbieri 4, iin streaming su NOW e in streaming su NOW. Alle 21:15, lo chef stellato Bruno Barbieri riprende il suo viaggio attraverso le eccellenze dell’hôtellerie italiana, mettendo a confronto albergatori di tutta Italia in sfide che combinano tradizione e innovazione.