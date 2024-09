Grugliasco scoppia l' incendio mentre ripara una moto | distrutto il garage danneggiato un balcone

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) Unè divampato nella prima serata di sabato 7 settembre 2024 in undi via Tripoli 6, in borgata Lesna a. I vigili del fuoco di Torino e gli agenti della polizia locale disono stati chiamati dai condomini a causa della presenza di carburanti e liquidi