Global All Stars RuPaul fa favoritismi? La risposta di Kitty Scott-Claus

(Di lunedì 9 settembre 2024)All, ennesimo spin off di’s Drag Race, è giunto alla sesta puntata e molti fan hanno notato un favoritismo dinei confronti di tutte le regine madrelingua inglese che lei stessa ha scelto e giudicato nei loro rispettivi spin off. Le protagoniste di questo favoritismo sarebbero: Alyssa Edwards della versione americana, Kween Kong della versione australiana edella versione britannica. Proprio quest’ultima, intervistata dal portale The Pink News, ha commentato questo malumore. “Quelle persone che dicono che c’è favoritismo non si rendono conto che, giudicandoci prima diAll, i giudici esanno esattamente cosa cercare. Conoscono i nostri punti deboli, quindi ci hanno già studiato. Mentre le altre ragazze, è come se le vedessero fresche”.